Определен перечень вопросов мартовского заседания Тюменской гордумы

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Предварительно семь вопросов планируется рассмотреть на заседании Тюменской городской думы, которое состоится 31 марта. Депутаты заслушают отчет начальника управления МВД РФ Тюмени полковника полиции Андрея Кабанова о работе ведомства в 2021 году. Об итогах деятельности городской Счетной палаты расскажет ее председатель Владимир Казанцев.

Депутатам также представят информацию администрации областного центра об осуществлении муниципального земельного контроля на территории Тюмени в 2021 году.

Как напомнил председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, все вопросы, вынесенные на заседание думы, сначала будут проанализированы на заседаниях постоянных комиссий.

"Детально изучив информацию, депутаты высказывают руководителям органов исполнительной власти не только свою точку зрения, но и мнение жителей областного центра", – подчеркнул он.

Так, на очередном заседании комиссии по поощрениям обсудили вопрос о поощрении 41 жителя города Благодарностями, 19 горожан – Почетными грамотами Тюменской городской Думы, одного – нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью".

Среди представленных к поощрению – учителя и воспитатели, медицинский персонал, работники культуры и нефтяной промышленности. Члены комиссии единогласно одобрили все предложенные кандидатуры.

Также тюменцы могут самостоятельно внести предложения в проекты решений думы: для этого на официальном сайте нужно зайти в раздел "Предложения в проекты решений Думы" и выбрать интересующий вопрос, указать свои персональные данные и отправить предложения с текстом сообщения.

Напомним, что список вопросов опубликован на официальном сайте представительного органа местного самоуправления.

Николай Ступников