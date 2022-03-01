Тюменский центр помощи "Милосердие" помог жительнице Донбасса
Жительница Донецка Юлия обратилась в тюменский центр помощи "Милосердие". Она сама нашла номер телефона и позвонила. Сотрудники центра не остались в стороне и помогли ей в частном порядке.
Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал директор центра Андрей Якунин.
"Мы не проходим мимо чужой беды. Женщину и ее детей обеспечили необходимыми вещами и продуктами. Сейчас они живут в небольшом частном доме. В реалиях нынешней ситуации приоритетной задачей является помощь тем, кто в этом нуждается", - считает он.
По словам Юлии, в 2014 года ее муж пошел воевать, дослужился до командира. Вскоре пришло известие, что он погиб.
6 марта 2022 г. женщина с двумя детьми уехала из Донецка в Россию, в Тюмень.
Юлия Карандашева