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Тюменский центр помощи "Милосердие" помог жительнице Донбасса

Общество, 15:25 11 марта 2022

администрация Ишима во ВКонтакте | Фото: администрация Ишима во ВКонтакте

Жительница Донецка Юлия обратилась в тюменский центр помощи "Милосердие". Она сама нашла номер телефона и позвонила. Сотрудники центра не остались в стороне и помогли ей в частном порядке.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал директор центра Андрей Якунин.

"Мы не проходим мимо чужой беды. Женщину и ее детей обеспечили необходимыми вещами и продуктами. Сейчас они живут в небольшом частном доме. В реалиях нынешней ситуации приоритетной задачей является помощь тем, кто в этом нуждается", - считает он.

По словам Юлии, в 2014 года ее муж пошел воевать, дослужился до командира. Вскоре пришло известие, что он погиб.

6 марта 2022 г. женщина с двумя детьми уехала из Донецка в Россию, в Тюмень.

Юлия Карандашева

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# Донбасс , центр Милосердие

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