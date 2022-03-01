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Росздравнадзор: завышения цен на жизненно необходимые лекарства не зафиксировано

Общество, 17:14 11 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Случаев завышения предельных отпускных цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов не зафиксировано. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Росздравнадзор.

В перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в России включены 808 международных непатентованных наименований более 5 тыс. торговых наименований.

Напомним, что минздрав ежегодно регистрирует предельные отпускные цены производителей лекарственных средств из данного перечня, которые не могут повышаться выше установленного показателя. Также и размер максимальной оптовой и аптечной наценки на лекарства законодательно закреплен и не может быть увеличен в одностороннем порядке.

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# лекарства , Росздравнадзор

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