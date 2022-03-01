Росздравнадзор: завышения цен на жизненно необходимые лекарства не зафиксировано

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Случаев завышения предельных отпускных цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов не зафиксировано. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Росздравнадзор.

В перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в России включены 808 международных непатентованных наименований более 5 тыс. торговых наименований.

Напомним, что минздрав ежегодно регистрирует предельные отпускные цены производителей лекарственных средств из данного перечня, которые не могут повышаться выше установленного показателя. Также и размер максимальной оптовой и аптечной наценки на лекарства законодательно закреплен и не может быть увеличен в одностороннем порядке.