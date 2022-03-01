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Тюменские библиотеки приглашают на краеведческие квизы

Общество, 09:11 12 марта 2022

сообщество "Библиотеки Тюмени" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Библиотеки Тюмени" во ВКонтакте

Серию интеллектуальных квизов запускает Тюменская городская библиотечная система, мероприятия доступны для горожан по "Пушкинской карте". Об этом пишет интернет-издание "Вслух.ру".

На соревнованиях командам предстоит отвечать на тематические вопросы. Участники проверят свои знания, разгадывая литературные и краеведческие головоломки, им необходимо продемонстрировать реакцию и эрудицию.

Первое мероприятие пройдет 12 марта в информационно-библиотечном центре для молодежи по ул. Червишевский тракт, 15. начало в 16 часов.

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# библиотеки , квиз

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