Молодого бесправника задержали инспекторы ДПС под Тюменью

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Молодой человек без водительских прав задержан сотрудниками ГИБДД Тюменской области на автодороге Богандинский-Червишево-Чаплык 11 марта.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, парень управлял отечественным автомобилем. Выяснилось, что несколько лет назад он закончил автошколу, но не сдал теоретический экзамен. Он пояснил, что машину приобрел на днях в с. Онохино.

Нарушитель привлечен к административной ответственности за управление транспортом без водительского удостоверения, за незаконную тонировку, а также за нарушение правил регистрации автомобиля. Машина помещена на спецстоянку.