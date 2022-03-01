  • 12 марта 202212.03.2022суббота
  • USD116,7517
    EUR128,9523
  • В Тюмени -14..-16 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Молодого бесправника задержали инспекторы ДПС под Тюменью

Происшествия, 09:52 12 марта 2022

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Молодой человек без водительских прав задержан сотрудниками ГИБДД Тюменской области на автодороге Богандинский-Червишево-Чаплык 11 марта.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, парень управлял отечественным автомобилем. Выяснилось, что несколько лет назад он закончил автошколу, но не сдал теоретический экзамен. Он пояснил, что машину приобрел на днях в с. Онохино.

Нарушитель привлечен к административной ответственности за управление транспортом без водительского удостоверения, за незаконную тонировку, а также за нарушение правил регистрации автомобиля. Машина помещена на спецстоянку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# водительское удостоверение , ГИБДД Тюменской области , штраф

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:42 12.03.2022Замерзавшего в лесу парня спасли участковый и ветеран ОВД
12:01 12.03.2022Житель Тюменской области хранил наркотик в сенях частного дома
09:52 12.03.2022Молодого бесправника задержали инспекторы ДПС под Тюменью
15:50 11.03.2022В Тюмени частный косметолог получила условный срок после смерти пациентки