Тюменцы поддерживают паралимпийцев на альтернативных играх "Мы вместе"

Российские паралимпийцы соберутся в Ханты-Мансийске на открытых всероссийских соревнованиях "Зимние Игры паралимпийцев "Мы вместе". Игры продлятся до 21 марта, спортсмены выступят в сноуборде, биатлоне, лыжных гонках, керлинге на колясках, горнолыжном спорте, хоккей-следже.

Как сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, жители региона могут поддержать наших паралимпийцев в акции #РекордГТО72.

Условия просты - нужно снять и выложить на своей странице под вышеуказанным хештегом видеоролик со своим рекордом. В конкурсе три номинации: "За рекорд", "За массовость", "За креатив". Подробнее с условиями участия можно ознакомиться по ссылке.

На сегодня свои видеорекорды в соцсети ВКонтакте разместили порядка 10 участников. К акции присоединяются жители областного центра, Тобольска, Аромашевского, Армизонского районов. Есть и представители соседних регионов.

Итоги конкурса будут объявлены 23 марта. Так что впереди у тюменцев еще больше двух недель, чтобы заявить о своем собственном рекорде в честь паралимпийцев.