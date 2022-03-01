Врачи тюменской ОКБ №2 спасли маму и новорожденного из Екатеринбурга

| Фото: пресс-служба ОКБ № 2 (архив) | Фото: пресс-служба ОКБ № 2 (архив)

Врачи тюменской ОКБ №2 спасли жизнь матери и ребенка. Беременная жительница Свердловской области приехала в Тюмень, узнав на втором скрининге о врастании плаценты в послеоперационный рубец на матке.

Как сообщает пресс-служба больницы, был высок был риск сильного кровотечения во время родов. Сохранение своего здоровья и здоровья будущего малыша 31-летняя пациентка доверила тюменским специалистам.

Акушеры перинатального центра провели оперативные роды, а затем к лечению приступили хирурги ОКБ №2. Они временно снизили кровоснабжение и удалили срастание, минимизировав кровопотери.

"В результате малоинвазивного хирургического вмешательства удалось сохранить пациентке возможность иметь детей в будущем", – рассказал заведующий гинекологическим отделением ОКБ №2 Денис Лапин.

Квалифицированная медицинская помощь требовались и новорожденному. В результате ранних искусственных родов у ребенка наблюдалась дыхательная недостаточность. Малыш находился в отделении реанимации новорожденных детского стационара ОКБ №2.

Анестезиологи провели маленькому пациенту необходимое лечение, через двое суток респираторной поддержки малыш самостоятельно задышал, его состояние улучшилось, и он был переведен в стационар. В настоящее время ребенок стабильно приходит в норму, а его мама уже выписана из отделения гинекологии.