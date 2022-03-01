Селянин в пьяной ссоре ранил приятеля ножом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителя д. Тоболово, ударившего односельчанина ножом во время пьяной ссоры, задержали полицейские в Ишиме. Как сообщает УМВД по Тюменской области, информация о пациенте с ножевым ранением поступила из медучреждения.

На месте происшествия сотрудники уголовного розыска задержали 61-летнего мужчину, он признал свою вину и рассказал, что накануне распивал с потерпевшим спиртное. Ссора приятелей переросла в драку.

Злоумышленник схватил нож и ударил им гостя в грудь. Скорая помощь доставила раненного в больницу. По заключению врачей, здоровью потерпевшему был причинен тяжкий вред.

Возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.