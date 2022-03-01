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В музее Словцова с историческими личностями знакомят через живопись

Общество, 09:45 13 марта 2022

Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия"

Тематическая экскурсия "Кто все эти люди" пройдет в музейном комплексе имени Словцова (ул. Советская, 63) 13 марта, 6 мая и 3 июня в 18 часов. Участники познакомятся с историческими личностями с помощью живописи.

Кто изображен на портретах, хранящихся в музее, и какой след оставили эти люди в истории России, гости музея узнают в рамках выставки "Шедевры художественной коллекции". Экспозиция освещает практически все страницы истории и направления классической живописи.

Стоимость экскурсии от 150 до 400 рублей, возможна оплата по "Пушкинской карте".

Возрастное ограничение: 12+.

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