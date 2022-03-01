Тюменцам предлагают сделать вклад в создание пособий для детей с инвалидностью

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Коробки, кубики, краски и другие материалы собирают в Тюмени для создания игровых и дидактических пособий для детей с инвалидностью. Сбор объявила Центральная детская библиотека города.

Из собранных вещей смастерят игровое пособие "Игральная кость Брайль". Цель пособия — помочь детям с нарушением зрения развивать пространственный интеллект, тактильное восприятие, а также подготовиться к обучению системе шеститочия Брайля.

Среди материалов, которые требуются: : коробки, пластиковые ( 8 × 8 × 8 см) и деревянные ( 3,8 × 3,8 × 3,8 см) кубики, фетр гаммафлуоресцентный А4 (желтый), краску акриловую флуоресцентную для декоративного творчества Decola 50 ml (желтая, белая, оранжевая, розовая, синяя, зеленая – любая на выбор из этих цветов), двусторонний скотч, черную наждачную мелкозернистую бумагу 10 × 10 см, липучку круглую (d 1,5 см, велкро, черная). Для изготовления инструкции: файл, бумага А4, брайлевская бумага 297 × 245 мм, рельефообразующая бумага А4.

Сдать материал можно по адресу: Центральная детская библиотека (ул. Харьковская, 48/2). Справки по тел: 8 (3452) 278-693.

Пособия намерены выпустить к маю 2022 года, их передадут в образовательные учреждения и центры реабилитации, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья, пишет "Тюменская область сегодня".