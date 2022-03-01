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Специалист рассказала, как быстро питомцы переходят на новый корм

Общество, 14:36 13 марта 2022

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Переход на другой корм у кошек и собак должен быть плавным, поскольку вызывает у них стресс. Полный перевод животных на новый корм обычно занимает от одной до двух недель, отмечает голышмановский ветеринар Лилия Макарова.

Первое время животные могут отказываться от нового вида питания. Корм может не подойти и вызвать нарушения желудочно-кишечного тракта. Хозяину стоит запастись терпением и быть настойчивым.

Лучше купить несколько маленьких упаковок нового корма. Аппетит питомца подскажет, не ошиблись ли вы. Добавляйте по несколько граммов нового корма в старый, пока животное привыкнет к переменам.

Внимательно следите за тем, как пища усваивается. Если вы заметили рвоту или понос — пробуйте другой вариант, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

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# животные , корм

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