Студенты и преподаватели ТИУ завоевали 14 медалей чемпионата WorldSkills

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Студент многопрофильного колледжа ТИУ Лев Шорохов стал лучшим в компетенции "Инженерный дизайн CAD" на IX региональном чемпионате "Молодые профессионалы WorldSkills". Всего студенты и преподаватели вуза завоевали шесть золотых, четыре серебряных и четыре бронзовые медали.

Участники продемонстрировали свое мастерство в кирпичной кладке, лабораторном химическом анализе, сварочных технологиях, кузовном ремонте, инженерном дизайне CAD, веб-технологиях и других направлениях, сообщает пресс-служба вуза.

"Я в первый раз участвую в чемпионате, к соревнованиям готовился долго и тщательно, постарался показать все свои профессиональные навыки. Конкурсных заданий было много, мы создавали компьютерные 3D модели разных устройств – от корпуса термометров до гидрантов", − рассказал Лев Шорохов.

Помимо начинающих специалистов в борьбу вступили настоящие мастера своего дела. В 2022 году впервые в компетенции "Лабораторный химический анализ" прошел турнир "Навыки мудрых" для профессионалов старше 50 лет, первое место занял доцент кафедры переработки нефти и газа Института промышленных технологий и инжиниринга Андрей Савченков.

Следующим этапом для победителей станут отборочные соревнования. Лучшие участники отправятся на национальный чемпионат "Молодые профессионалы", который пройдет в Саранске.