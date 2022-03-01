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Команды пожарных посоревнуются в спасении пострадавших

Общество, 08:41 16 марта 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области во ВКонтакте | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области во ВКонтакте

Восемь команд из пожарно-спасательных подразделений поборются за звание "Лучшая команда Тюменской области по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте", сообщает Главное региональное управление МЧС России.

Сотрудники пожарных служб продемонстрируют приемы и способы спасения пострадавших в ДТП, оказания им первой помощи.

Соревнования пройдут в специализированной пожарно-спасательной части (ул. Таллинская, 4) 18 марта.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожарно-спасательный спорт

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