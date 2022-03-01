Чемпионат по игре "Мой выбор 4.0: один за всех и все за одного!" объединит более 600 тюменцев

| Фото: пресс-служба Альянса СО НКО (архив) | Фото: пресс-служба Альянса СО НКО (архив)

Более 600 старшеклассников и студентов ссузов Тюмени станут участниками чемпионата по настольной социальной игре "Мой выбор 4.0: один за всех и все за одного!", финал которого пройдет в областной столице в конце апреля. Игроки узнают больше об отношениях в сообществе, значении социального капитала в жизни.

Сейчас в Тюмени проводятся отборочные туры. К играм подключились более 10 школ города. После отборочных туров игроков ждут полуфиналы. По итогам финала, который пройдет в конце апреля, победителям вручат ценные призы от партнеров.

Игра затрагивает тему социального капитала. В ходе нее участники узнают, как человек взаимосвязан с другими людьми, как выстраивается репутация и формируется доверие.

"Проект основан на игрофикации процесса просвещения и социализации молодежи. Ранее мы работали с молодежью, формируя у нее гражданские ценности, поняли, что лекционно-семинарский формат не работает. Поэтому решили внести элементы игры. Скооперировавшись с мастерами-игротехниками, создали собственную игру. Игроки попадают в различные ситуации, где они выбирают, что им важнее – сделать хорошо для других либо заработать денег. В зависимости от их выбора они получают те или иные очки. В конце у участников формируется понимание того, что для успеха в жизни нужны не только деньги, но и умение выстраивать отношения с людьми, быть частью сообщества в позитивном смысле. Это предотвращает различные девиантные направления развития молодых людей", – поделился Михаил Мельцер.

Проект "Мой выбор" запущен в 2019 году, с каждым годом его совершенствуют. В серии была настольная игра "Мой выбор - нет наркотикам". В 2020 году была запущена многопользовательская онлайн-игра.

Инна Пахомова