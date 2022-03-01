Тюменскую молодежь приглашают в качестве волонтеров в "Дом НКО"

| Фото: пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: пресс-служба Альянса СО НКО

К пяти ключевым направлениям волонтерской работы, реализуемых на базе городского общественного центра “Дом НКО”, может присоединиться тюменская молодежь. Это событийное, информационное волонтерство, работа с данными, общественная дипломатия, работа в благотворительных проектах, сообщает пресс-служба Альянса СО НКО.

Очередная встреча представителей общественного сектора региона с юными тюменскими волонтерами, учащимися средних специальных и высших учебных заведений города состоялась в пространстве коллективной работы "Точка кипения – Тюмень" 14 марта.

Председатель Альянса социально ориентированных некоммерческих организаций Тюменской области и руководитель тюменского областного совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Михаил Мельцер вместе с коллегами рассказал учащимся о пользе добровольческой деятельности и перспективных проектах.

Молодежь может помочь в организации событий, которые реализует "Дом НКО". Также желающим предлагают информационное волонтерство. Так, в ходе подготовки к фестивалю Siberian Future Immersive 2022, посвященного инновационным достижениям в сфере научно-технического прогресса, который состоится этой осенью, волонтеры научатся создавать статьи и публицистические материалы о новейших технологиях.

Также добровольцев приглашают заняться поиском контента и заполнения, созданной тюменскими общественниками открытой энциклопедии изобретений и креативных решений.

Еще одно направление – “Общественная дипломатия”. Задачи заключаются в поиске и привлечении партнеров к проектам тюменского некоммерческого сектора, таких, как фестиваль инноваций Siberian Future Immersive 2022 и праздник добрососедства "Фестиваль соседей".

Кроме того, желающие могут поработать в благотворительных проектах. Речь идет о функционирующих на базе тюменского "Дома НКО" федеральном благотворительном проекте "Дари еду", продовольственном центре "Банк еды" и социальном вещевом обменнике "Тюменская дармарка". Регулярно волонтеры этих проектов собирают сотни килограммов продуктовых наборов и вещевых пожертвований для людей с ограниченными возможностями здоровья, многодетных семей и попавших в трудную жизненную ситуацию граждан.

Молодежь, которая хочет принять участие в социально значимых проектах от тюменского “Дома НКО”, может обращаться по телефону: 38-18-14. Электронная почта: politreyd@bk.ru.