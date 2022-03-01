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Тактильные книги по сказкам Пушкина создают тюменские библиотекари и волонтеры

Общество, 18:07 14 марта 2022

из сообщества Центра семейного центра им. А.С. Пушкина во ВКонтакте | Фото: из сообщества Центра семейного центра им. А.С. Пушкина во ВКонтакте

Тактильную книгу "Золотой петушок" Александра Пушкина для детей с нарушениями зрения создают библиотекари и волонтеры культуры в Тюмени. На мягких страницах можно прощупать фигуры персонажей и предметы.

"У нас уже есть "Сказка о рыбаке и рыбке". В первую очередь хотим, чтобы особые дети познакомились с творчеством Александра Сергеевича Пушкина. Иллюстрации в таких изданиях можно читать руками. Подобные книги востребованы у особых детей, а их массового производства в России нет. Сейчас нам активно помогают волонтеры. Будут выпущены два экземпляра одной сказки", – рассказала главный библиотекарь Центра семейного чтения им. А.С. Пушкина Софья Тарасевич.

Проект по созданию тактильных книг реализуется с 2016 года. Уже создано 13 изданий.

Также библиотека занимается организацией досуговой деятельностью для людей с ОВЗ, привлекая к работе добровольцев и детские школы искусств. Состоялась череда офлайн и онлайн концертов для областного центра реабилитации инвалидов, пансионата ветеранов войны и труда, других учреждений. Мероприятия библиотеки представлены на ресурсе dobro.ru. Любой желающий может присоединиться к понравившемуся направлению и стать волонтером.

Инна Пахомова

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# библиотека , волонтеры культуры

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