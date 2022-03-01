Тюменцы могут присоединиться к созданию развивающих пособий для незрячих детей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы могут присоединиться к созданию инклюзивных развивающих пособий для детей с инвалидностью, которые впоследствии передадут в 10 специализированных центров. 60 таких материалов сделают представители Центра семейного чтения им. А. С. Пушкина с волонтерами и сотрудниками других библиотек города к Международному дню защиты детей.

Дидактические пособия для детей с инвалидностью библиотекари и добровольцы создают в рамках проекта "Вместе к успеху". Вместе они адаптируют существующие игровые пособия, чтобы в них могли играть дети с инвалидностью.

"Например, у нас есть "Удивительные прищепки". Ребята с проблемами со зрением на ощупь пытаются дополнить образ животного либо предмета из фетра недостающими элементами. Маленьким незрячим детям это сложно. Так они изучают свойства предметов, схему тела. Чтобы сделать такое пособие инклюзивным, нужны только прищепки и фетр. Собираемся передавать готовые пособия в реабилитационные центры, где с ними будут работать коррекционные педагоги и тифлопедагоги. Это Ялуторовская школа-интернат для слепых и слабовидящих детей, где обучаются почти 200 ребят, тифлостудия "Совенок", где с детьми занимается незрячий педагог, Ассоциация логопедов Тюменской области. На самом деле благополучателей будет много, мы пока не считали, но центров по работе с детьми, куда передадим пособия, будет десять", — рассказала главный библиотекарь Центра семейного чтения им. А. С. Пушкина Софья Тарасюк.

По ее словам, в реабилитационных центрах и библиотеке для слепых, коррекционных учреждениях не хватает обычных детских игр, которые могли бы подойти незрячим детям. Сейчас с библиотеками города представители Центра семейного чтения А. С. Пушкина создают шесть видов разных пособий.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Центр привлекает волонтеров с 2016 года к работе с детьми-инвалидами и людьми с ограниченными возможностями здоровья. Одно из них - создание дидактических пособий для детей с инвалидностью - лишь одно из актуальных направлений работы в учреждении. Кроме того, в центре для детей с нарушениями зрения создают тактильные книги, записывают аудиоспектакли для незрячих читателей, организовали инклюзивный кукольный театр по классическим произведениям для особых детей. Свои инициативы представители учреждения показали 11 марта на первом в 2022 году региональном семинаре волонтеров культуры "Твори добро-2022. Задачи" в историческом парке "Россия – моя история".

Присоединиться к проекту Центра семейного чтения им. А.С. Пушкина "Вместе к успеху" могут все желающие. Учреждение имеет страницу в социальной сети ВКонтакте. Также информацию о проектах библиотеки можно найти на ресурсе dobro.ru и подать заявку на участие в них там.

Инна Пахомова