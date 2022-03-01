В Ишиме продолжат реализацию эксклюзивного космического проекта

| Фото: НКО «Сфера» | Фото: НКО «Сфера»

Продолжить реализацию грантового проекта "Небесная сфера" за счет собственных средств НКО "Сфера" решено в Ишиме. Программа вызвала живой отклик у школьников, но из-за ограничений не все желающие успели посетить мобильный планетарий и посмотреть в телескоп.

По словам куратора проекта Любови Гультяевой, опыта реализации подобного проекта в Тюменской области еще не было.

"Многочисленные восторженные отклики со стороны учащихся, их заинтересованность и активность на занятиях, положительные отзывы педагогов и руководства школ дали нам понимание того, что работа была проделана не зря", - сказала она.

Сам мобильный планетарий состоит из натянутого купола диаметром около шести метров, в высоту - до трех метров. Внутри него идет демонстрация видеоизображения на всей внутренней поверхности на 360 градусов. Это возможно благодаря внутреннему покрытию купола, проектору и специальному полусферическому зеркалу. Таким образом создается эффект присутствия.

В рамках проекта более 800 детей познакомились с основными понятиями астрономии и историей изучения космоса, узнали о свойствах звезд и темной материи, черных дырах и далеких галактиках, научились работать с планисферой и теллурием, наблюдали в телескоп за движением небесных тел.

Организаторы пояснили, что сейчас мобильный планетарий и разработанные обучающие программы доступны для школьников города и Ишимского района, а также всех, кто интересуется астрономией и тайнами космоса.

Инна Кондрашкина