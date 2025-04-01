50 кг сильнодействующих веществ обнаружили таможенные собаки в 2025 году

| Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия" | Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"

300 кг прекурсоров, почти 50 кг сильнодействующих веществ, 620 пачек табачных изделий, 16 тыс. евро, более 15 тыс. долларов США, 5 млн рублей выявили кинологи со служебными собаками с начала 2025 года, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

В таможнях Уральского управления несут службу 24 собаки: бельгийские и немецкие овчарки, лабрадоры. Собаки, как и люди, имеют специализации: по поиску наркотических средств, взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, денежных знаков. 10 собак обучены на поиск объектов СИТЭС, дериватов и янтаря.

| Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия" | Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"

Добавим, кинологи более 2,5 тыс. раз привлекают служебных собак для проведения таможенного контроля ежегодно. В 2024 году, благодаря четвероногим напарникам, удалось выявить почти 200 кг запрещенных веществ, почти 300 тыс. пачек сигарет, 660 кг насвая. Кроме того, служебные собаки обнаружили при провозе через границу 17 млн рублей, 120 тыс. долларов США и 37 тыс. евро, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Четвероногие таможенники также участвуют в соревнованиях. В ближайшее время пройдет чемпионат по многоборью специалистов-кинологов на Кубок Уральского таможенного управления. Собакам предстоит вычислить и четко обозначить, в какой сумке спрятана "закладка", найти наркотики в легковом автомобиле, грузовом транспорте и в помещении. Победителя определят в личном и общекомандном зачетах.