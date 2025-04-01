  • 22 апреля 202522.04.2025вторник
  • USD80,7597
    EUR93,6714
  • В Тюмени 21..23 С 6 м/с ветер юго-западный

50 кг сильнодействующих веществ обнаружили таможенные собаки в 2025 году

Происшествия, 12:13 22 апреля 2025

Юлия Божок, ИА "Тюменская линия" | Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"

300 кг прекурсоров, почти 50 кг сильнодействующих веществ, 620 пачек табачных изделий, 16 тыс. евро, более 15 тыс. долларов США, 5 млн рублей выявили кинологи со служебными собаками с начала 2025 года, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

В таможнях Уральского управления несут службу 24 собаки: бельгийские и немецкие овчарки, лабрадоры. Собаки, как и люди, имеют специализации: по поиску наркотических средств, взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, денежных знаков. 10 собак обучены на поиск объектов СИТЭС, дериватов и янтаря.

Юлия Божок, ИА "Тюменская линия" | Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"

Добавим, кинологи более 2,5 тыс. раз привлекают служебных собак для проведения таможенного контроля ежегодно. В 2024 году, благодаря четвероногим напарникам, удалось выявить почти 200 кг запрещенных веществ, почти 300 тыс. пачек сигарет, 660 кг насвая. Кроме того, служебные собаки обнаружили при провозе через границу 17 млн рублей, 120 тыс. долларов США и 37 тыс. евро, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Четвероногие таможенники также участвуют в соревнованиях. В ближайшее время пройдет чемпионат по многоборью специалистов-кинологов на Кубок Уральского таможенного управления. Собакам предстоит вычислить и четко обозначить, в какой сумке спрятана "закладка", найти наркотики в легковом автомобиле, грузовом транспорте и в помещении. Победителя определят в личном и общекомандном зачетах.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# кинологи , Тюменская таможня

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:35 22.04.2025В Тюмени горела квартира на ул. Красина
12:13 22.04.2025 50 кг сильнодействующих веществ обнаружили таможенные собаки в 2025 году
10:34 22.04.2025В ДТП на улице Монтажников в Тюмени пострадали водитель и ребёнок
10:01 22.04.2025Девять человек спасли на ночном пожаре в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора