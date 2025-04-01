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Операционные столы закупили для Абатской и Сорокинской районных больниц

Общество, 12:02 22 апреля 2025

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Два современных операционных стола поступило по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" в областную больницу №4. Их используют в Абатской и в Сорокинской районных больницах.

Операционные столы изготовлены из высококачественных и безопасных материалов, что обеспечивает долгий срок службы и простоту в уходе. Благодаря антисептическим свойствам поверхностей снижается риск инфекций. Кроме того, новые столы имеют прочное основание и устойчивые колонны, рабочую поверхность с удобным для пациента матрасом.

Заведующий хирургическим отделением абатской больницы Александр Мутьев рассказал, что стол начали использовать в январе 2025 года, и установили его в перевязочной. С применением нового оборудования уже проведено около 500 манипуляций, сообщает департамент здравоохранения региона.

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# здравоохранение , национальный проект Продолжительная и активная жизнь , нацпроект

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