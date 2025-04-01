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Правительство Тюменской области, профсоюзы и работодатели заключат допсоглашение

Общество, 11:45 22 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений уведомляет о начале коллективных переговоров по заключению дополнительного соглашения № 2 к региональному соглашению между правительством Тюменской области, союзом "Региональное объединение работодателей Тюменской области" и "Тюменский областной совет профессиональных союзов" на 2023-2025 годы.

Работодатели, не являющиеся членами союза "Региональное объединение работодателей Тюменской области", могут участвовать в коллективных переговорах в порядке, предусмотренном статьей 47 Трудового Кодекса РФ, а именно — путем вступления в члены союза "Региональное объединение работодателей Тюменской области" или в других формах, определенных указанным объединением работодателей.

Дополнительную информацию о разработке допсоглашения можно получить в секретариате комиссии (департамент труда и занятости населения Тюменской области, Тюмень, ул. Малыгина, д. 48, тел.: 42-61-09, e-mail: dzn_trud_otn@72to.ru).

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# профсоюзы , соглашение

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