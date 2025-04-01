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Депутат Госдумы отметил роль тюменцев в создании комфортной городской среды

Общество, 11:18 22 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Благоустройство общественных пространств в Тюменской области всегда проходит c учетом инициатив жителей. Так горожане имеют возможность напрямую влиять на облик своих муниципалитетов.

Такое мнение выразил депутат Госдумы РФ Иван Квитка, комментируя старт всероссийского голосовния за дизайн-проекты объектов благоустройства на 2026 год в своем ТГ-канале.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и проекта "Единой России" "Городская среда". Так, в следующем году в Тюмени качественно преобразятся аллея Молодоженов, площадь Борцов Революции и сквер Депутатов, в Ишиме - территория по ул. Карла Маркса, 62, в Тобольске - Менделев-парк. Как они будут выглядеть, решат жители - голосование продлится до 12 июня на платформе za.gorodsreda.ru.

"Важно, что горожане заботятся о чистоте благоустроенных территорий, приводят их в порядок после зимы, все вместе выходят на субботники", - заключил Иван Квитка.

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# благоустройство , голосование , Иван Квитка , национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроект

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