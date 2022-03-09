В Тюмени на средства гранта запишут альбом фольклорного ансамбля и снимут клип

| Фото: из архива Евгении Зонтиковой | Фото: из архива Евгении Зонтиковой

Студийный альбом фольклорного ансамбля "Радоница" из тюменской школы "Лира" запишут в рамках проекта "Хоровод времен", который реализуют благодаря средствам, полученным по итогам грантового конкурса "Родные города". Также будет снят клип на одну из композиций.

"Созданием качественных аудиозаписей и видео мы хотим привлечь внимание слушателей к фольклору как к актуальной, интересной музыке. Сама я также являюсь выпускницей Ирины Светловой, которая руководит ансамблем "Радоница". Сейчас пишу свои песни, возникло желание посовмещать старинные песни с авторским материалом. Первым опытом стал совместный с ансамблем трек под названием "Пойдем колядовать!". Сейчас планируем записать вместе новую композицию", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" автор идеи Евгения Зонтикова.

К записи студийного альбома участницы ансамбля "Радоница" приступят в марте. На лето запланированы съемки клипа, осенью должна состояться презентация. Послушать песни сможет любой желающий на популярных цифровых музыкальных площадках.

По итогам грантового конкурса "Родные города" на реализацию проекта "Хоровод времен" выделили около 230 тыс. рублей.

Инна Пахомова