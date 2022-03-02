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Тюменцы научились анализировать кейсы с помощью изобретательских задач

Общество, 17:24 02 марта 2022

пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: пресс-служба Альянса СО НКО

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Использовать теорию решения изобретательских задач в производственной и социальной сферах научились студенты, лидеры сообществ и некоммерческих организаций за два месяца первого потока школы-акселератора "Я из будущего" в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба Альянса СО НКО.

"Цель школы-акселератора - научить всех желающих технологиям, которые позволяют находить неожиданные и простые решения сложных проблем, видеть ресурсы там, где они не очевидны, и поставить творчество на поток", — прокомментировал председатель тюменского областного совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Михаил Мельцер.

Занятия вела опытный ТРИЗ-педагог, участник проекта ТюмГУ "Школа одаренных" Анна Кутузова. Так, участники придумывали, как привлечь в социальный вещевой обменник "Тюменская дармарка" новых благотворителей и получателей, а также разрабатывали эффективный способ размещения реквизита в молодежном театральном центре "Космос".

Организаторы отмечают, что задача школы — ускорить внедрение социально-экономических инноваций и содействовать развитию креативного кластера в Тюменской области благодаря обучению пула гражданских активистов навыкам и приемам изобретательского мышления.

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# квиз , социально ориентированные некоммерческие организации , ТюмГУ

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