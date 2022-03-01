Не выставка шуб: тюменские общественники закупили на 300 тыс. рублей оборудование для двух домов культуры

| Фото: из сообщества "Дом вверх дном" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Дом вверх дном" во ВКонтакте (архив)

Оборудование на 300 тыс. рублей закупили для модернизации домов культуры в с. Исетское Тюменской области и с. Раскатиха Курганской области в рамках проекта "Не выставка шуб".

В 2021 году на реализацию проекта "Не выставка шуб" авторы идеи выиграли грантовые конкурсы Федерального агентства по делам молодежи и Президентского фонда культурных инициатив. Им выделено 750 тыс. рублей и 2,7 млн рублей соответственно. На эти гранты общественники переоборудуют четыре дома культуры на сельских территориях.

"Сейчас идет реализация гранта в 750 тысяч рублей. На 300 тысяч рублей мы закупили профессиональное звуковое оборудование, куда входит локальный микрофон, аудиосистема, микшерная система, микрофонные стойки. Все, чтобы можно было петь, слушать музыку, танцевать. В рамках этого гранта закупим компьютеры, проекторы и экраны, чтобы можно было проводить мероприятия по кинопедагогике", — рассказал председатель регионального отделения Российского союза сельской молодежи, автор проекта "Не выставка шуб" Федор Маслов.

Помимо переоборудования домов культуры запланированы занятия для молодежи в трех направлениях: кинопедагогика, вокал и современная хореография. Федор Маслов подчеркнул, что у молодежи, проживающей в деревнях, селах, есть возможности, желание, но нет пригодных для развития ребят площадок.

"Село Раскатиха Курганской области — это моя родная деревня. Там мы преобразили библиотеку. А в селе Исетское мы были с нашим проектом "Комик V деревне". Этот населенный пункт зацепил, понравился, решили выбрать его. В ближайшем месяце мы планируем закончить переоборудование", — поделился председатель регионального отделения Российского союза сельской молодежи.

В будущем в рамках гранта, полученного по итогам Президентского фонда культурных грантов, общественники планируют модернизировать два дома культуры в с. Колесниково Заводоуковского округа и в районе Рощино в Тюмени, который охватывает жителей нескольких близлежащих населенных пунктов.

Инна Пахомова