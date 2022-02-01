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Тюменских школьников и студентов приглашают на игру "Мой выбор 4.0"

Общество, 08:05 21 февраля 2022

пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: пресс-служба Альянса СО НКО

Прием заявок на участие в городском молодежном чемпионате по социальной обучающей игре "Мой выбор 4.0" стартовал в Тюмени 21 февраля. Подать их могут представители школ, колледжей, техникумов по 11 марта включительно, сообщает пресс-служба Альянса СО НКО.

В этом году чемпионат пройдет в очном формате в марте и апреле. Участники сыграют в обновленную версию "Мой выбор 4.0: один за всех и все за одного!". Игра объединит в себе лучшие механики и наработки предыдущих версий.

В общей сложности игра будет содержать около 400 игровых карточек с разнообразными игровыми ситуациями, случаями и тестовыми вопросами, посвященными деятельности некоммерческого сектора. Ожидается, что в чемпионате примут участие более 600 старшеклассников и студентов.

Для регистрации необходимо отправить заявку в свободной форме на адрес электронной почты politreyd@bk.ru или позвонить по телефону 38-18-14.

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# Альянс СОНКО Тюменской области , игра , студенты

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