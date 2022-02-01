Тюменцы на реализацию международного проекта M'uzLab привлекли 300 тысяч рублей

| Фото: из сообщества "M'uzLab - лаборатория для музыкантов" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "M'uzLab - лаборатория для музыкантов" во ВКонтакте (архив)

300 тыс. рублей по итогам грантового конкурса "Родные города" выделили на реализацию музыкальной проектной креативной лаборатории M'uzLab в Тюмени.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" организатор проекта Сюзанна Иванова, лаборатория ориентирована на музыкантов, создание качественного контента, объединение музыкантов. Событие станет международным. Будут привлечены участники из разных городов России и ближнего зарубежья.

Средства, полученные по итогам конкурса "Родные города", пойдут на оплату проезда экспертов, их проживание и работу.

"Эта грантовая поддержка дает возможность реализовать проект. Как минимум экспертов мы сможем привезти. Победа в конкурсе "Родные города" говорит о том, что наше событие нужное и важное для города и региона. Сейчас привлекаем еще средства, потому что на самом деле лаборатория требует больше средств. Ищем партнеров, всех, кто хочет поддержать нашу инициативу", – говорит Сюзанна.

Напомним, поддержку "Газпром нефти" по итогам грантового конкурса "Родные города" получили 13 проектов из Тюменской области. В списке – идеи, связанные с детским кино, музыкой, приобщением к искусству людей с ограниченными возможностями здоровья и другие, сообщают организаторы.

Инна Пахомова