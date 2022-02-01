Участники школы "Я из будущего" в Тюмени решали реальные социальные кейсы

| Фото: пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: пресс-служба Альянса СО НКО

Очередное занятие школы–акселератора "Я из будущего" прошло в Тюмени 14 февраля и было посвящено решению практической задачи с помощью полученных в процессе обучения знаний и навыков.

Как сообщает пресс-служба Альянса СО НКО, для решения была выбрана актуальная проблема: как привлечь в социальный вещевой обменник "Тюменская дармарка" новых благотворителей и благополучателей? Как "распаковать" и сделать доступными нуждающимся ресурсы, которые сейчас лежат на антресолях?

Слушатели курсов разделились на две группы, которые после обсуждения предложили свои версии решений. Так, одна из групп предложила целый комплекс решений, включавших разработку приложений для обмена вещей, открытие филиалов обменника в разных локациях города, передвижной мобильный пункт приема и выдачи пожертвований и др.

Другая команда сделала акцент на интеграции с сервисами крупных IT-компаний. По итогам практической работы председатель альянса Михаил Мельцер отметил, что многие из разработанных предложений могут быть внедрены в работу "Тюменской дармарки" в ближайшее время.

Занятия школы–акселератора "Я из будущего" продолжатся до конца февраля. Заключительное запланировано на 1 марта. Занятия проходят бесплатно. Подробности участия можно узнать по телефону: 8(3452) 38-18-14 или написав на электронную почту politreyd@bk.ru.