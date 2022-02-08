Участники "Том Сойер феста" восстановят в Тюмени два дома в 2022 году

| Фото: из сообщества "Том Сойер фест" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Том Сойер фест" во ВКонтакте (архив)

Два старых тюменских дома приведут в порядок участники фестиваля "Том Сойер фест" в 2022 году.

Как рассказала координатор фестиваля "Том Сойер фест" Мария Рыжик, обратить внимание на два объекта предложил Артем Павлюченко, который сейчас возглавляет управу Центрального административного округа.

Речь идет о доме № 31, стр. 1 по ул. Дзержинского и доме № 31 на ул. Луначарского.

"Артем Павлюченко предложил ребятам обновить фасад здания на улице Дзержинского. Сейчас он обшит, но скоро мы узнаем, в каком он состоянии. Для меня примечательно, что объект находится недалеко от пострадавшей от пожара мастерской Шитовых: в 2019 году ребята из "Том Сойер феста" одними из первых пришли на помощь, там я с ними и познакомилась. И вот уже юбилейный, пятый сезон восстанавливаем исторические дома", – рассказала Мария Рыжик.

К восстановительным работам активисты планируют приступить весной. Присоединиться к ним сможет любой желающий.

Инна Пахомова