"Лидеров XXI века" выберут в Заводоуковском городском округе

| Фото: из архива АУ ДО «Центр развития детей и молодежи». | Фото: из архива АУ ДО «Центр развития детей и молодежи».

Активисты, лидеры детских и молодежных общественных объединений Заводоуковского городского округа могут принять участие в конкурсе "Лидер XXI века". Как сообщает администрация муниципального образования, участники должны иметь стаж общественной работы не менее одного года.

Муниципальный конкурс проводится в два тура. В течение первого заочного тура до 11 марта 2022 года осуществляется прием заявок, необходимых документов и конкурсных материалов в трех номинациях: "Активист детского общественного объединения 11-13 лет", "Лидер детского/молодежного общественного объединения 14-15 лет" и "Лидер детского/молодежного общественного объединения 16-17 лет".

18 марта по результатам отбора претендентов станет известен список участников второго очного тура, который состоится 24 марта в Заводоуковске на базе центра развития детей и молодежи. Победителей и призеров назовут и наградят 13 апреля. Лучшие из лучших представят округ на региональном этапе конкурса.

В настоящее время Заводоуковском городском округе действуют более 80 детских общественных объединений. В их числе городская детская организация "Тин таун", которая в 2023 году отметит 25-летие, школьные детские общественные организации, волонтерские и тимуровские отряды, юнармейские объединения и другие.

Заявку, документы и конкурсные материалы необходимо подать в оргкомитет по электронной почте yuliya.soloveva.1977@mail.ru с пометкой "Лидер XXI века". Более подробно с условиями участия в конкурсе и порядком проведения можно ознакомиться в положении.