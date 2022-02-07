VR-шлемы, планшеты и умные часы могут выиграть участники конкурса #НеМагия

| Фото: ДДТ Тобольска | Фото: ДДТ Тобольска

Прием работ на второй конкурс #НеМагия начался в Тюменской области.

В 2022 году его тема - здоровье населения и влияние на него технологических инноваций в сфере медицины, фармацевтики, ЗОЖ, профилактики заболеваний, сообщает Альянс СО НКО.

Конкурс проходит по четырем номинациям: "Изобразительное искусство", "Мультимедиа", "Реклама и PR", "Фотография".

Вдохновлять участников будут изобретения, которые уже применяются в сфере медицины и для здорового образа жизни. Примеры таких разработок участники смогут найти в разделе "Технологии" на сайте проекта. Там представлены топ-10 десять активно используемых отечественных разработок, помогающих сохранить или восстановить здоровье.

Отправить свою работу на конкурс #НеМагия может любой желающий, как индивидуальный участник, так и творческий коллектив, без возрастных и иных ограничений. Для участия необходимо подписаться на группу во ВКонтакте и оформить заявку на официальном сайте конкурса.

Прием работ на конкурс #НеМагия продлится до 15 апреля 2022 года включительно.

Оценка работ пройдет в два этапа. На первом все присланные работы разместят в открытом доступе на сайте конкурса, где пройдет народное голосование. По его итогам отберут 15 лучших в каждой номинации. Затем экспертное жюри определит тройки призеров.

Итоги конкурса подведут 17 мая 2022 года на торжественном мероприятии, приуроченном к учрежденному резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН Всемирному дню информационного общества.

Победители получат VR-шлемы OculusQuest, вторые призеры - планшетные компьютеры, занявшие третьи место - умные часы. Также по итогам проекта организуют виртуальную экспозицию победителей и призеров конкурса.

Уточнить информацию об участии можно по телефону 8(3452) 38-18-14 или по электронной почте politreyd@bk.ru.