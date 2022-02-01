В Тюменской области стартует конкурс для НКО в области культуры, семейного досуга

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Конкурс для СОНКО на право получения в 2022 году субсидий из областного бюджета на реализацию программ стартует 17 февраля. В первую очередь право на получение субсидии будут иметь организации, которые занимаются популяризацией культуры, искусств, семейного досуга.

Об этом директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер написал в своем аккаунте в Instagram.

"Сегодня наши полноправные партнеры – это более 30 постоянно действующих некоммерческих организаций Тюменской области, творческие союзы, региональные отделения всероссийских общественных организаций и объединений. Мы ведем с ними плотную работу и можем с уверенностью говорить, что конкурс на получение субсидий – это действительно долгожданное событие в регионе. Мы получаем десятки инициатив, направленных на развитие семейного досуга, сохранение культурного богатства нашего региона и популяризацию искусства", - говорит она.

Прием заявок начнется 17 февраля, завершится в 18 часов 21 марта. Победителей назовут 27 апреля.

Заявки принимают в электронном виде, через личный кабинет на официальном сайте конкурса. Здесь же имеется полная информация о порядке предоставления субсидии, требованиям к участникам, перечень документов.

В Тюменской области поддержка СОНКО в реализации культурных, масштабных проектов реализуется в рамках национального проекта "Культура".

Анжела Лебедева