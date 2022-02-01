Тюменский проект "Спаси себя сам" расширяет аудиторию

| Фото: предоставлено Тюменским региональным отделением Всероссийского студенческого корпуса спасателей | Фото: предоставлено Тюменским региональным отделением Всероссийского студенческого корпуса спасателей

Тюменский проект "Спаси себя сам" стал одним из победителей грантового конкурса "Родные города". На его реализацию выделили 300 тыс. рублей.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Бойко, с 2022 года целевая группа проекта будет расширена. Изначально "Спаси себя сам", реализуемый с 2019 года, был нацелен на обучение студентов правилам безопасности.

"Помимо возрастных групп детей и молодежи выделили ряд социальных групп, для которых знания о безопасности просто необходимы. Это волонтеры, работающие на мероприятиях и контактирующие с участниками этих событий, туристы, которые ходят в походы. Программы обучения разрабатываем с учетом специфики возраста или рода деятельности", – поделился Максим Бойко.

В 2022 году в рамках проекта "Спаси себя сам" планируют охватить не менее 3 тыс. 400 человек.

На выделенные по итогам грантового конкурса средства организаторы проекта планируют купить хороший набор накладных травм. Раньше создание травм с помощью грима, как отмечает председатель регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, отнимало много времени при подготовке к занятиям. Приобретут и новые учебные манекены. Это позволит увеличить охват людей, которые пройдут обучение в рамках проекта, считает Максим Бойко.

"На этом мы не планируем останавливаться, так как, чтобы наша идея заработала в полную силу, этих средств пока недостаточно. Будем выдвигать проект на Всероссийский конкурс молодежных проектов", – добавил председатель регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Бойко.

Проект "Спаси себя сам" планируют запустить в марте. Он будет длиться в течение года.

Напомним, поддержку "Газпром нефти" по итогам грантового конкурса "Родные города" получили 13 проектов из Тюменской области. В списке – идеи, связанные с детским кино, музыкой, приобщением к искусству людей с ограниченными возможностями здоровья и другие, сообщают организаторы.

Инна Пахомова