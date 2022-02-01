Карьерный подкаст для тюменских студентов выпустят на средства гранта

| Фото: Школа перспективных исследований | SAS | Фото: Школа перспективных исследований | SAS

Проект тюменского карьерного подкаста "Твой первый раз" стал одной из 127 лучших инициатив конкурса "Родные города" и выиграл грант компании "Газпром нефть". На полученные средства авторы из Центра оценки и развития компетенций ТюмГУ создадут десять передач в помощь студентам, которые впервые трудоустраиваются.

Первый выпуск выйдет в апреле, рассказала журналисту "Тюменской линии" соавтор проекта, администратор Центра оценки и развития компетенций ТюмГУ Алина Теплякова.

"Мы - мостик между студентами и работодателями. Знаем, что такое страх отказа при поиске работы, и хотим поддержать вчерашних выпускников. Ведущий подкаста встретится с работодателями из разных сфер, HR-специалистами, а также со студентами и обсудит их личный опыт - с чего начинали поиски работы, с какими неудачами сталкивались, как их преодолели, что могут посоветовать слушателям, - уточнила Алина Теплякова. - На развитие проекта мы запросили 70,4 тысяч рублей. Грант необходим для записи в студии и распространения подкаста. Площадки для публикации проекта сейчас рассматриваем".

| Фото: со страницы Алины Тепляковой ВКонтакте | Фото: со страницы Алины Тепляковой ВКонтакте

Тем, кто задумывается о воплощении своих идей, тюменка советует активно подавать заявки на грантовые конкурсы. Проект будет убедительным, если автор искренне заинтересован в решении проблемы. В этом случае проработать детали для презентации и собрать документы уже не составит труда, уверена Алина Теплякова.

Татьяна Ковалева