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Проект по созданию обучающих игр реализовали в Тюмени при поддержке Фонда президентских грантов

Общество, 17:16 01 марта 2022

предоставлено Александром Чехониным | Фото: предоставлено Александром Чехониным

Проект "Видеоуроки семейного обучения и досуга "Играть, чтобы знать" реализовали в Тюмени при поддержке Фонда президентских грантов. В его рамках прошли онлайн и оффлайн-соревнования, на которых родителей и педагогов обучили методам создания обучающих игр, рассчитанных на развитие памяти, усвоение сложной информации.

Проект инициировал АНО "Центр социального творчества и туризма "Искра", в частности, руководитель организации, игротехник, кандидат педагогических наук Григорий Кудашов.

"В течение 2021 года команда создавала серию бесплатных видеоуроков для родителей благодаря которым, они могли бы стать более компетентными в вопросах организации просветительского и полезного семейного досуга. Важной частью проекта в сотрудничестве с Советом отцов при УПР в Тюменской области, компанией KUDAGAME и городским департаментом образования стали оффлайн-мероприятия, прошедшие в пространстве "Точка кипения", "Олимпийской ребячке", "Конторе пароходства" и на базе Zoom-площадок", — рассказал председатель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области Александр Чехонин.

Последнее событие, на котором собрались более 50 педагогов областной столицы, состоялось 28 февраля. В планах организации – последующие просветительские проекты, анонсы которых можно будет найти в социальных сетях.

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Напомним, по итогам первого конкурса 2021 года на реализацию проекта центру социального творчества и туризма "Искра" выделили около 500 тыс. рублей.

Инна Пахомова

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# игры , проекты , фонд президентских грантов

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