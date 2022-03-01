Проект по созданию обучающих игр реализовали в Тюмени при поддержке Фонда президентских грантов

| Фото: предоставлено Александром Чехониным | Фото: предоставлено Александром Чехониным

Проект "Видеоуроки семейного обучения и досуга "Играть, чтобы знать" реализовали в Тюмени при поддержке Фонда президентских грантов. В его рамках прошли онлайн и оффлайн-соревнования, на которых родителей и педагогов обучили методам создания обучающих игр, рассчитанных на развитие памяти, усвоение сложной информации.

Проект инициировал АНО "Центр социального творчества и туризма "Искра", в частности, руководитель организации, игротехник, кандидат педагогических наук Григорий Кудашов.

"В течение 2021 года команда создавала серию бесплатных видеоуроков для родителей благодаря которым, они могли бы стать более компетентными в вопросах организации просветительского и полезного семейного досуга. Важной частью проекта в сотрудничестве с Советом отцов при УПР в Тюменской области, компанией KUDAGAME и городским департаментом образования стали оффлайн-мероприятия, прошедшие в пространстве "Точка кипения", "Олимпийской ребячке", "Конторе пароходства" и на базе Zoom-площадок", — рассказал председатель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области Александр Чехонин.

Последнее событие, на котором собрались более 50 педагогов областной столицы, состоялось 28 февраля. В планах организации – последующие просветительские проекты, анонсы которых можно будет найти в социальных сетях.

Напомним, по итогам первого конкурса 2021 года на реализацию проекта центру социального творчества и туризма "Искра" выделили около 500 тыс. рублей.

Инна Пахомова