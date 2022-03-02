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Тюменские НКО обсудят карту региональных социальных практик

Общество, 08:13 02 марта 2022

благотворительный Фонд развития города Тюмени ВКонтакте | Фото: благотворительный Фонд развития города Тюмени ВКонтакте

Заседание Клуба лидеров НКО состоится в Тюмени 4 марта, начало в 15 часов. Оно пройдет в офисе благотворительного Фонда развития города Тюмени по адресу ул. Малыгина 51/4, цокольный этаж, сообщает БФРГТ.

Участники будут говорить о карте социальных практик НКО Тюменской области, об участии в конкурсе "Уральские самоцветы" и другое.

Для участия в заседания до 17 часов 2 марта необходимо направить письмо на grant@cftyumen.ru, указав фамилию, имя и отчество, организацию, контакты.

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