Проект по трансформации домов культуры в тюменских селах получил грант 2,7 млн рублей

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Превратить дома культуры в небольших населенных пунктах Тюменской области в места силы и творческого развития сельской молодежи планирует АНО "Дом вверх дном". Центр креативных проектов сельских территорий получил софинансирование в размере 2,7 млн рублей на реализацию проекта "Не выставка шуб" на конкурсе от президентского фонда культурных инициатив.

Перед авторами инициативы три главные задачи — организовать современное мультимедийное пространство в сельских домах культуры, запустить в них цикл культурно-творческих занятий по современным видам творчества, а также обучать и мотивировать работников культуры на селе.

Для реализации идеи выбраны два дома культуры — в селе Колесниково Заводоуковского округа и в районе Рощино в Тюмени, который работает на несколько близлежащих населенных пунктов.

По словам главного редактора проектного офиса АНО "Дом вверх дном" Ксении Анохиной, в селе Колесниково их команда уже бывала с проектом по переоснащению библиотек, и работник культуры обратилась к ним с просьбой помочь обновить местный дом культуры, так как молодежи в селе немало, а кадров и современного оборудования в ДК не хватает.

Сельскую молодежь хотят увлечь современными видами творчества — стендапом, музыкой, например рэпом и битбоксом, всего будет проведено 60 занятий. Так организаторы хотят отойти от стандартных мероприятий, проводимых в селах, и перевернуть представление местных жителей о том, как можно проводить досуг.

В домах культуры оборудуют мультимедийные зоны. Для этого на грантовые средства закупят недостающее оборудование для занятий и работы спикеров. Для сотрудников домов культуры организуют онлайн-обучение и мастер-классы.

Реализация проекта "Не выставка шуб" начнется в марте и завершится в декабре 2022 года.

Напомним, 21 организация Тюменской области выиграла грант первого конкурса президентского фонда культурных инициатив. Среди них НКО, муниципальные учреждения, предприниматели. Самый крупных грант получил "Дом вверх дном".

Влада Нерадовская