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"Не выставка шуб": тюменские общественники намерены модернизировать сельские ДК

Общество, 09:39 02 октября 2021

Фото: МТЦ "Космос"

Самый большой в Тюменской области грант Президентского фонда культурных инициатив в размере 2,7 млн рублей получила АНО "Дом вверх дном", созданная на базе государственного аграрного университета Северного Зауралья.

Активисты планируют повысить качество культурных услуг в малых населенных пунктах, реализуя проект поддержки сельской молодежи под названием "Не выставка шуб".

Авторы проекта намерены запустить цикл 60 культурно-творческих занятий по трем направлениям современного творчества, а также переоборудовать два сельских ДК в современные многофункциональные мультимедийные центры, сообщает "Тюменская область сегодня".

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