"ЛитStreet" приглашает прогуляться по улицам Ишима

| Фото: из личного архива Светланы Щукиной | Фото: из личного архива Светланы Щукиной

Проект ишимских библиотекарей "ЛитStreet" стал победителем первого конкурса президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий и получит финансовую поддержку в размере 478 тыс. 930 рублей.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила главный специалист модельной библиотеки Анна Сигуева.

"В городе двадцать улиц, названных в честь известных писателей и поэтов, но не каждый житель Ишима может назвать хотя бы пять из этого списка. Мы решили разместить на этих улицах портреты поэтов и писателей с QR-кодами, отсканировав которые человек посмотрит видеоэкскурсию на Youtube", - рассказала библиотекарь.

Идея создания проекта выросла из презентации, которую Анна Сигуева с сыном Семёном готовили для выступления в школе в 2018 году. Уже тогда эта тема пришлась по душе учителям и школьникам. Позже было решено трансформировать ее в полноценный проект для всех горожан, но не вырисовывалась механика проведения. И лишь в 2021 году библиотекарям удалось интегрировать в единое целое новые технологии и культурные ценности.

По словам главного специалиста, это очень долгожданная и оттого еще более ценная победа. Кроме того, новые конкурсные условия позволили библиотеке впервые завиться на грант как муниципальной организации.

Проект будет реализован с 1 марта до 31 августа 2022 года на новом сайте библиотечной системы Ишима, который запустят до конца текущего года.

Напомним, победителями первого конкурса президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий стали пять ишимских проектов. Это позволит привлечь в город около 2,5 млн рублей. В рейтинге территорий Ишим занял второе место после Тюмени.

Всего в Тюменской области 21 организация получит грантовую поддержку за победу в первом конкурсе фонда.

Инна Кондрашкина