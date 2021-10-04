В Ялуторовске реализуют проект "Говорящий город декабристов" на президентский грант

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Изучать историю Ялуторовска его жители и гости смогут по новому туристическому маршруту "Говорящий город декабристов". Познакомиться со вкладом декабристов в развитие Ялуторовска и больше узнать о местных достопримечательностях можно будет с помощью информационных стендов, аудиогида и специально подготовленных экскурсоводов. Проект получил грант 1,3 млн рублей от президентского фонда культурных инициатив.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила директор АНО "Пристань Добрых Дел" Галина Осколкова.

"Ялуторовск — одно из интереснейших исторических мест региона. Отсутствие удобной наглядной туристической навигации делает город "молчаливым". Мы хотим "разговорить" его через яркие, информационные стенды, понятные таблички, которые донесут знания о городе и землякам, и гостям", — поясняет Галина Осколкова.

Идея нового туристического маршрута давно обсуждалась в кругу общественников города и в комитете по культуре и туризму администрации Ялуторовска. Команда специалистов выстроила маршрут таким образом, чтобы показать ключевые достопримечательности, которые расположены недалеко друг от друга и рядом с местами отдыха и кафе. Изучать маршрут будет интересно и комфортно в любое время года, уверяют авторы проекта.

Отправной точкой станет привокзальная площадь, где гостей города встречает​ мемориал декабристам, отбывавшим ссылку в Ялуторовске с 1829 по 1856 годы. Далее по маршруту — связанные с их пребыванием и просветительской работой здания и другие исторические и архитектурные объекты города.

"Я сама родилась и выросла в Ялуторовске, большинство мест мне хорошо знакомы. Но каждый раз после разговора с работниками музея открываю для себя новые​ исторические факты, в том числе трогательные истории о людях, которые жили здесь, вкладывали в развитие города свой талант, силы, финансы", — отмечает директор АНО "Пристань добрых дел" Галина Осколкова.

На улицах Ялуторовска установят 14 информационных стендов по маршруту, также команда проекта подготовит приложение с аудио экскурсией. В планах и разработка методического пособия, по которому смогут обучаться и проводить экскурсии гиды.

"Обучить планируем две группы по десять человек: молодежь от 16 до 20 лет и людей старшего возраста от 55 до 65 лет. Это интересно с точки зрения разной подачи информации. Каждое поколение делает свои акценты, выделяет​ разные особенности. Наши выпускники смогут проводить как бесплатные экскурсии, например для школьников из других​ муниципалитетов области, так и платные — для туристов из разных уголков земного шара", — поделилась Галина Осколкова.

Реализация проекта "Говорящий город декабристов" начнется в ноябре и завершится к октябрю 2022 года.

Влада Нерадовская