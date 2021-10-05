В Тюменской области обладателям грантов от фонда культурных инициатив окажут всестороннюю поддержку

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Оказать информационную, методологическую, консультационную помощь, а также предоставить площадки для воплощения проектов в Тюменской области готовы победителям первого конкурса президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщила директор регионального департамента культуры Елена Майер на встрече с авторами проектов в мультицентре "Контора пароходства" 5 октября.

"Мы собрались, чтобы познакомиться с вами и стать вам полезными. Уже сейчас вы победители, но это далеко не финальная точка. Впереди очень трудоемкий процесс по качественной реализации этих проектов, а потом - подготовка отчетной документации. Для региона важно, чтобы проекты, которые победили, действительно взлетели и, может быть, в дальнейшем стали системными", - сказала она.

17 проектов-победителей конкурса грантов презентуют на встрече в офлайн и онлайн-форматах. Авторы инициатив получат обратную связь, комментарии и конкретные предложения по поддержке от присутствующих в зале экспертов. Среди них - специалисты департаментов культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций, социального развития; представители общественных пространств и движений, отраслевые эксперты из вузов и ссузов.

Напомним, 21 организация Тюменской области признана победителем президентского фонда культурных инициатив. На реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий в 2021 году они получат 19 млн рублей. Итоги первого конкурса подведены 25 сентября. Всего на него было подано 12 тысяч заявок со всей России.

В число победителей Тюменской области вошли 13 НКО, пять муниципальных учреждений, два предпринимателя и одно общество с ограниченной ответственностью. Самое большое количество победителей проектов в Тюмени – 10, Ишим – пять, Тобольский район – два, по одному в Тобольске, Ялуторовске, Сладковском и Нижнетавдинском районах.

Самый большой грант в размере 2 млн 700 тыс. выиграло НКО "Центр креативных проектов сельских территорий - Дом вверх дном" из Тюмени. По словам авторов проекта "Не выставка шуб", они намерены повысить качество культурных услуг на селе и количество посещений культурных учреждений среди сельской молодежи.

Второй по размеру грант получит предприниматель из Тюмени Мария Хайбуллина – 2 млн 636 тыс. рублей. Ее проект "Архивация нас" направлен на выявление и поддержку молодых талантливых лидеров в культуре, искусстве, креативных индустриях.

Региональный общественный клуб "Движение Тюменской области" находится на третьем месте по размеру гранта – 2 млн 152 тыс. рублей. Цель их проекта "Отголоски моей земли" - создать условия для сохранения и изучения истории родного края послевоенного периода для 10 тыс. жителей Тобольского района в возрасте 10-90 лет.

Влада Нерадовская