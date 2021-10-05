В Тюменской области наградят лучших грантополучателей фонда культурных инициатив

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Авторы проектов, грантополучатели первого конкурса президентского фонда культурных инициатив получат поддержку на каждом этапе реализации программ. По итогам будут определены лучшие, им вручат награды от регионального правительства.

Об этом заявила заместитель директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова во время встречи с победителями конкурса в Конторе пароходства 5 октября.

"Хотелось бы, чтобы вы сохраняли активность не только на этапе защиты заявки на конкурс, но и в реализации. Мы готовы вам помогать, стать партнерами для вас, если это будет необходимо. Обрисовывая ресурсы департамента общественных связей, могу сказать, что у нас есть несколько площадок, и первая из них – это Контора пароходства, где тоже можно реализовывать свои инициативы. Есть МТЦ "Космос" - это еще и площадка Федерального агентства по делам молодежи, Росмолодежи", - сказала Широкова.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

17 авторов, которые получили финансовую поддержку от фонда культурных инициатив, презентовали проекты экспертам. Всего 21 организация Тюменской области, в том числе 13 НКО, пять муниципальных учреждений, два предпринимателя и одно общество с ограниченной ответственностью, признаны победителями конкурса. Им направлено 19 млн рублей.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Влада Нерадовская