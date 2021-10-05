Итогом тюменского проекта "Архивация нас" станут обменные гастроли с тремя городами

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обменные гастроли с Казанью, Омском и Новосибирском станут итогом проекта арт-резиденции "Архивация нас", который пройдет в Тюмени с марта по август 2022 года. Об этом рассказала руководитель Молодежного театрального центра "Космос" и руководитель проекта Александрина Шаклеева на презентации проектов-победителей президентского фонда культурных инициатив, которая прошла в мультицентре "Контора пароходства" 5 октября.

"Проект направлен на коллаборацию разных регионов России и выявление молодых лидеров, которые способны создавать собственные творческие инициативы в области актуального театрального искусства. Темой проекта станет фигура современного человека в его взаимоотношениях с пространством, телом, памятью, другими людьми", — поделилась Александрина Шаклеева.

Реализация проекта пройдет по четырем направлениям: театр горожан и соучастие, новые медиа и звуковой ландшафт, современные танцпрактики и драматургия. Предусмотрен образовательный блок: это 20 мероприятий, в которые включены лекции, мастер-классы, творческие встречи и генерации. "Мы бы хотели ввести образовательные коллаборации. Особенно это касается лекций по философии и социологии. Хотим, чтобы внутри блока проходил ридинг-клуб философских текстов на тему проекта", — добавила Шаклеева.

В ходе практических занятий местные авторы смогут создать свои проекты под менторством московских магистрантов Школы-студии МХАТ. После пройдут обменные гастроли с тремя городами.

Напомним, проект арт-резиденции "Архивация нас" выиграл грант 2 млн 636 тыс. рублей первого конкурса президентского фонда культурных инициатив.

Инна Пахомова