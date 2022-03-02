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Тобольский проект "Под дружеское ржание" помогает детям с инвалидностью

Общество, 17:35 02 марта 2022

Фонд президентских грантов ВКонтакте | Фото: Фонд президентских грантов ВКонтакте

Около 500 тыс. рублей получил тобольский проект "Под дружеское ржание" по итогам второго конкурса Фонда президентских грантов в 2021 году.

В конном клубе "Конек Горбунок" живут десять лошадей. За время проекта они стали помощниками и друзьями детей с инвалидностью и ребят, которые живут в социальных учреждениях Тобольска, сообщает Фонд.

12 детей вместе с родными посещали тренировки по оздоровительной и развивающей верховой езде. На экскурсиях по конному клубу и мини-ферме, которая находится рядом, дети могли покормить животных и узнали, как лучше с ними взаимодействовать. На индивидуальных занятиях, участники вместе с коноводами готовили лошадь к занятиям – чистили, запрягали, готовили амуницию – и выходили на манеж, чтобы выполнить несколько упражнений.

Конный клуб открыл двери и для воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и центра содействия семейному устройству и сопровождению приемных семей. В групповых занятиях приняли участие 37 человек. Ребята знакомились, заводили новых друзей, ухаживали за животными.

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# лошади , фонд президентских грантов

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