Проявлять заботу к близким учат детей в центре "Капельки дождя"

| Фото: Ялуторовский острог во ВКонтакте (архив) | Фото: Ялуторовский острог во ВКонтакте (архив)

Проявлять заботу и внимание не только к близким, но и ко всем окружающим учат детей в АНО ДО ДСЦ "Капельки дождя".

Об этом рассказала директор АНО ДО ДСЦ "Капельки дождя" Надежда Бакунина.

"Мы проводим различные социальные акции. Ребята вместе с педагогами делают своими руками оригамные поделки, поздравительные плакаты или открытки к какому-либо празднику: 9 мая, 23 февраля, 8 марта, Новый год и развешивают их на досках объявлений у подъездов. К международному женскому дню 8 марта ребята сделали около 30 открыток и вручили их тюменкам лично в руки", - добавила она.

Жители Заречного микрорайона оценили такое внимание со стороны детей.

"Это неожиданно и приятно, когда прям на улице тебе просто так будущие мужчины вручают такую милую открытку и говорят теплые слова поздравления. Очень трогательно", - поделилась пенсионерка Наталья Петровна.

Ирина Шемякина