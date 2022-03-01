Волонтеры культуры Тюменской области за победу в новых конкурсах получат материальную поддержку

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По 35 тыс. рублей получат победители новых конкурсов Тюменской области "Мы - лидеры" и "Волонтеры наследия". Принять участие в них могут государственные и муниципальные учреждения культуры региона, на базе которых работают волонтерские центры.

О конкурсах впервые рассказала в ходе первого в 2022 году регионального семинара волонтеров культуры "Твори добро-2022. Задачи" координатор движения "Волонтеры культуры" Тюменской области Мария Кощеева.

Впервые опорный центр "Волонтеров культуры", базирующийся в историческом парке "Россия — моя история", организует конкурсы с материальной поддержкой добровольческих организаций. Один касается привлечения внимания к проблеме сохранения объектов культурного наследия. Второй конкурс направлен на укрепление материальной базы волонтерских центров.

"В обоих конкурсах будет по два победителя в двух номинациях. Реализовать проект необходимо до 1 ноября, предоставить отчет об этом — до 1 декабря", — рассказала она.

Прием заявок продлится до 1 апреля по формам, которые обозначены в положениях. Для участия в конкурсе "Волонтеры наследия" необходимо приложить небольшой паспорт объекта, который планируют восстанавливать волонтеры.

Инна Пахомова