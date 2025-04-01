Активисты проекта "Здоровое будущее" в Тюмени сдали кровь для земляков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О важности участия в донорском движении напомнили тюменцам активисты проекта "Единой России" "Здоровое будущее" в Национальный день донора 20 апреля. Они побывали на областной станции переливания крови и собрали анкеты в поддержку проекта, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Вопрос регулярного пополнения банка крови в условиях СВО стоит особенно остро. "Каждая капля крови может спасти жизнь защитника Отечества. Донорство — это не просто благородный поступок, а настоящий гражданский долг и вклад в безопасность страны", — отметила координатор партпроекта "Здоровое будущее" в Тюменской области Наталья Шевчик.

Стать донором может любой желающий в возрасте от 18 лет без противопоказаний по состоянию здоровья. Для этого нужно обратиться на станцию по ул. Энергетиков, 35. Напомним, что всего с начала 2025 года кровь и ее компоненты сдали уже более 11 тыс. жителей региона, из них более 600 стали донорами впервые.