"Золотой карась" вернется к ишимцам летом 2022 года

| Фото: из сообщества "Золотой карась ||Гастрономический фестиваль" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Золотой карась ||Гастрономический фестиваль" во ВКонтакте

Семейный гастрономический фестиваль "Золотой карась" планируют организовать в Ишиме в июле-августе 2022 года.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" организатор фестиваля Наталья Елисеева, масштабное событие прошло в последний раз в Ишиме летом 2019 года. Тогда его посетили около пяти тысяч человек. Это был большой красочный праздник, которой оставил хорошие воспоминания у многих гостей. Организовывать его в 2021 году не стали из-за коронавирусной инфекции.

"Золотой карась – это символ города, вокруг него и выстраивается событие. Этот праздник ориентирован на молодые семьи с детьми, им дают возможность отдохнуть рядом с домом. Мы делаем для них классную площадку, куда можно приехать на целый день", – пояснила корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Наталья Елисеева.

По традиции утром участников ждет рыбалка. В обед открываются все площадки: семейная, детская, развлекательная, спортивная. Основной упор авторы идеи делают на гастрономическую, на которой готовят уху в 200-литровых чанах. На сковороде в виде рыбы размерами три на четыре метра готовится гигантская запеканка.

"Это шоу. Люди смотрят, как это все закладывается слоями. Потом мы ею бесплатно угощаем всех гостей фестиваля. В программе также значится огромное количество мастер-классов и активностей. Цель заключается в том, чтобы семья приехала на наш праздник, отдохнула, пообщалась. Мы проводим на фестивале конкурс среди молодых семей, где участники набирают баллы, проходя различные этапы. По итогам мы выбираем самую активную семью и награждаем ценными призами и памятными подарками", – добавила Наталья Елисеева.

Презентация фестиваля "Золотой карась" прошла на первом в 2022 году региональном семинаре волонтеров культуры "Твори добро-2022.Задачи", который состоялся в историческом парке "Россия – моя история" 11 марта. На семинаре обсудили работу добровольцев с образовательными учреждениями, поставили задачи на год. Событие прошло в офлайн и онлайн-форматах. Отметим, в Тюменской области насчитывается около 3 тыс. 800 волонтеров культуры.

Инна Пахомова