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В историческом парке Тюмени откроют выставку о людях с ОВЗ

Общество, 09:15 15 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Интерактивная выставка "Вокруг", посвященная людям с ОВЗ, откроется в историческом парке "Россия – моя история" в начале апреля. На ней расскажут о детях, которые несмотря на ограничения, связанные со здоровьем, реализуют свои задумки.

Об этом рассказал директор исторического парка "Россия – моя история", руководитель регионального опорного центра "Волонтеры культуры" Иван Панасенко на первом в 2022 году региональном семинаре волонтеров культуры "Твори добро-2022.Задачи".

"Сейчас идет подготовка. Эту выставку автор идеи Татьяна Рыгина проводила в домах культуры в Тюменском районе. Тогда организаторы получили хорошие отзывы, в том числе и от школьников. Будем масштабировать экспозицию", – говорит Иван.

Формат выставки смешанный. На ней представят мультимедиа, черно-белые и цветные фотографии. На снимках запечатлены дети с ограниченными возможностями здоровья, показаны их достижения. Посетители экспозиции узнают, как можно работать с такими детьми, какие проекты запускают и реализуют ребята с ОВЗ.

Предусмотрена работа интерактивной зоны, где в формате мастер-класса гости исторического парка могут сделать поделки, которые впоследствии подарят детям.

Отметим, вовлечение людей с ОВЗ в реализацию творческих проектов было выделено на прошедшем семинаре как одна из задач муниципальных учреждений культуры и волонтерских организаций.

Инна Пахомова

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# выставка , дети , исторический парк «Россия - моя история» , люди с ОВЗ

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