Тюменские школьники прошли региональный этап олимпиады по финансовой грамотности

| Фото: пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: пресс-служба Альянса СО НКО

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Региональный этап Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности для старшеклассников "Финатлон" состоялся в Тюмени. Первый отборочный этап "Финатлона" в сентябре-декабре 2021 года успешно прошли более 30 школьников из разных городов и районов Тюменской области.

"Финатлон" входит в перечень олимпиад школьников, утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования, то есть его победители и призеры получат льготы при поступлении в лучшие экономические вузы страны, сообщает пресс-служба Альянса СО НКО.

Первым заданием для участников стало творческое эссе на одну из двух предложенных тем. Следующим письменным испытанием было решение финансовых кейсов и задач. На каждый этап школьникам было предоставлено полтора часа.

Финальное испытание – блиц-игра, школьники отвечали на непростые вопросы из мира экономики и финансовых услуг. Например, им предложено было рассказать о причинах изменения курсов валют, значении и правилах страхования, кредитования, операций с криптовалютами.

Все работы и результаты блиц-игры направлены для финального подсчета в Москву. Итоги олимпиады станут доступны на официальном сайте проекта.